Петербурженка написала заявление на мужа за кражу трех тысяч рублей

Мужчину задержали в день подачи заявления (1 октября). В его отношении возбудили уголовное дело по статье "грабеж".

Полицейские Выборгского района задержали мужчину, который похищал деньги у своей жены. Женщин сама обратилась к правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ее 47-летний муж несколько раз похищал у нее деньги, началось все 27 июля. Общий ущерб составил 2 тысячи 800 рублей. Мужчину задержали в день подачи заявления (1 октября). В его отношении возбудили уголовное дело по статье "грабеж".

Мужчина был неоднократно судим, сейчас находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV