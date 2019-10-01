Петербургского муниципального депутата лишили мандата из-за незадекларированных 705 рублей

Совет МО Финляндский округ аннулировал депутатские полномочия Светланы Уткиной.

Во вторник, 1 декабря, петербургские местные власти решили не спорить с мнением городской администрации. Совет МО Финляндский округ аннулировал депутатские полномочия Светланы Уткиной. Об этом рассказали "Объединенные депутаты", при поддержке которых Уткина победила на выборах.

Депутата лишили мандата после рекомендации губернатора, который указал на ошибки в налоговой декларации. Сама Уткина напомнила, что у депутатов только один начальник – избиратели, и предложила "проголосовать за здравый смысл".

Решение оказалась настолько абсурдным, что даже среди единороссов нашелся такой, который отказался голосовать за снятие мандата со Светланы. Следующий шаг – бороться за пост мундепа в суде отметили в сообществе объединенных депутатов.

Напомним, что МО "Ульянка" предложили покинуть Совет петербургских муниципальных образований.

Фото: vk.com/odteamru