В Петербурге может пройти встреча Путина и гендиректора МАГАТЭ

Встреча может состояться уже 11 октября.

Президент России Владимир Путин и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси могут провести переговоры на этой неделе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источник.

По данным собеседника, близкого к администрации президента, переговоры могут пройти Северной столице уже во вторник, 11 октября.

Основной темой для переговоров станет ситуация на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Энергодаре заявили, что экс-директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность.

Фото: официальный сайт президента России