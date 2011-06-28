В Энергодаре заявили, что экс-директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность

В Энергодаре заявили, что бывший директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашев координировал террористическую деятельность. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился глава города Александр Волга. На текущий момент фигурант расследования выдворен региональными властями на территорию, которая остается под контролем киевского режима.
Этот человек, действительно, нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь безопасной эксплуатации ЗАЭС. Потому как именно он являлся координатором, с его слов, той террористической деятельности,.
Александр Волга, глава Энергодара
Напомним, что ранее сам гендиректор ЗАЭС рассказал, что передавал официальным представителям киевского режима сведения о текущем состоянии дел на предприятии. Эксперт добавил, что осознавал тот факт, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны Вооруженных сил Украины.
МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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