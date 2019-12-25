В Петербурге может появиться тоннель для соединения Балтийского и Финляндского вокзалов

Финляндский и Балтийский вокзалы Петербурга может соединить железнодорожный тоннель, сообщили в пресс-службе РЖД.
Победитель конкурса "Лидеры России" и первый заместитель председателя Комитета по транспорту Валентин Енокаев пояснил, что такая концепция представляет собой аналог Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД). Появление железнодорожного кольца в Петербурге сейчас находится на стадии обсуждения, для его замыкания нужно построить железнодорожный тоннель.
В РЖД отметили, что диаметр будет меньше московского. Плюс тоннеля в том, что пересадка с железной дороги в метрополитен займет всего пять минут, когда как наземная пересадка занимает 15 минут.
Ранее мы писали, что Беглов рассказал Путину о решении проблемы со строительством метро при банкротстве "Метростроя".
Фото: Piter.TV
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