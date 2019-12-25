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В Петербурге может появиться День работников скорой помощи
Сегодня, 13:38
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nadezhda_sib

В Петербурге может появиться День работников скорой помощи

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В качестве даты предлагают 28 апреля.

Законопроект о создании Дня работников скорой помощи прошел первое чтение в Законодательном собрании Петербурга. Ранее с подобной инициативой выступил президент Владимир Путин.

Авторами законопроекта стала фракция "Единая Россия". Праздник планируют отмечать 28 апреля. Это связано с тем, что в этот день в 1898-м году в Москве появились первые в России организованные станции скорой медицинской помощи, а также экипажи для перевозки пациентов. 

Также сегодня депутаты Петербурга поддержали законопроект о компенсации горячего питания ученикам с хроническими заболеваниями. 

Фото: Piter.TV

Теги: праздник, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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