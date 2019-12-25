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Депутаты Петербурга поддержали законопроект о компенсации горячего питания ученикам с хроническими заболеваниями
Сегодня, 10:46
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nadezhda_sib

Депутаты Петербурга поддержали законопроект о компенсации горячего питания ученикам с хроническими заболеваниями

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Автором законопроекта является Комиссия по социальной политике и здравоохранению.

Депутаты Петербурга поддержали законопроект, согласно которому власти города будут выплачивать компенсации за горячее питание ученикам, у которых есть хронические заболевания или нуждающимся в специальной диете. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания.

Размер компенсации будет равен стоимости завтра и обеда или комплексного обеда. В месяц, при пятидневной учебной неделе, это получается почти 3500 рублей. Документ был разработан по поручению председателя парламента Вячеслава Макарова. 

На данный момент проект изменений в "Социальный кодекс" Петербурга находится на стадии первого чтения. 

Напомним, что с недавнего времени бесплатным горячим питанием также обеспечены все младшеклассники и учащиеся льготных категорий. 

Фото: пресс-служба Смольного

 

Теги: питание, столовая, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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