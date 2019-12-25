Депутаты Петербурга поддержали законопроект о компенсации горячего питания ученикам с хроническими заболеваниями

Автором законопроекта является Комиссия по социальной политике и здравоохранению.

Депутаты Петербурга поддержали законопроект, согласно которому власти города будут выплачивать компенсации за горячее питание ученикам, у которых есть хронические заболевания или нуждающимся в специальной диете. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания.

Размер компенсации будет равен стоимости завтра и обеда или комплексного обеда. В месяц, при пятидневной учебной неделе, это получается почти 3500 рублей. Документ был разработан по поручению председателя парламента Вячеслава Макарова.

На данный момент проект изменений в "Социальный кодекс" Петербурга находится на стадии первого чтения.

Напомним, что с недавнего времени бесплатным горячим питанием также обеспечены все младшеклассники и учащиеся льготных категорий.

Фото: пресс-служба Смольного