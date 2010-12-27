В Петербурге мошенники продали пенсионерке чужую квартиру 3 млн рублей

Злоумышленники продали пенсионерке квартиру за 3 млн рублей, которая им не принадлежит. Об инциденте 26-го июня сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Неизвестные представились работниками администрации и предложили женщине купить квартиру в новостройке на Ленинском проспекте. Они сказали, что ее продает третье лицо.
У злоумышленников были ключи от квартиры, поэтому им удалось обмануть пенсионерку. В юридическом центре на ул. Восстания они заключили договор купли-продажи. Потерпевшая отдала 3 млн рублей.
На самом деле квартира принадлежала застройщику, и ранее судебные приставы передали ее на реализацию в счет погашения задолженности.
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Фото: pixabay.com
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