В Петербурге мошенник заставил пенсионерку заплатить "штраф" за сына

Он утверждал, что сын нарушил правила ПДД.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 марта в полицию обратился с заявлением мужчина.

Он сообщил, что незнакомый человек подошёл к его матери на лестничной площадке в доме №4 по Искровскому проспекту и завязал разговор.

Мужчина сообщил, что её сын якобы нарушил правила ПДД. Он ввёл пенсионерку в заблуждение, заявив, что необходимо заплатить 150 000 рублей, чтобы сына не привлекли к ответственности.

Теперь полиция разыскивает мошенника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге лже-врач продала пенсионерке лекарства на 150 тысяч рублей.

Фото: Pixabay