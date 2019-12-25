В Петербурге мошенник заставил пенсионерку заплатить "штраф" за сына

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 марта в полицию обратился с заявлением мужчина.
Он сообщил, что незнакомый человек подошёл к его матери на лестничной площадке в доме №4 по Искровскому проспекту и завязал разговор.
Мужчина сообщил, что её сын якобы нарушил правила ПДД. Он ввёл пенсионерку в заблуждение, заявив, что необходимо заплатить 150 000 рублей, чтобы сына не привлекли к ответственности.
Теперь полиция разыскивает мошенника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге лже-врач продала пенсионерке лекарства на 150 тысяч рублей.
Фото: Pixabay
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