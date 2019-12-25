В Петербурге лже-врач продала пенсионерке лекарства на 150 тысяч рублей

Она убедила женщину в необходимости поправить здоровье "действенными" препаратами.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 марта в полицию обратилась с заявлением пенсионерка 1939-го года рождения.

Она сообщила, что на домашний телефон позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудником глазной клиники.

"Врач" в ходе разговора убедила женщину купить лекарства, которые якобы были необходимы пенсионерке для здоровья.

Спустя час около дома №35 по пр. Мориса Тореза женщина встретилась с незнакомым мужчиной, у которого приобрела лекарства на сумму 149 000 рублей.

Полиция разыскивает мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мошенник представился пенсионерке её сыном и выманил деньги.

Фото: Pixabay