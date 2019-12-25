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Аварийные дома на Кондратьевском приспособят под жилье для молодежи
Сегодня, 13:10
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nadezhda_sib

Аварийные дома на Кондратьевском приспособят под жилье для молодежи

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Специалисты приступили к очистке территории.

Объект культурного наследия регионального значения "Кондратьевский жилмассив" приспособят под современное использование. Здания отреставрируют в рамках целевой программы Петербурга "Молодежи ― доступное жилье". Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Ведомство одобрило проведение работ в корпусах №№ 2,3,4,5 и 8. Здания располагаются по адресу Кондратьевский проспект, 40. На данный момент территорию расчищают и освобождают от аварийных и слабодержащихся конструкций.

Жилмассив в Калининском района был построен в 1929-1931 годах. В 1970-х дома признали аварийными. 

Ранее стали известны подробности строительства бассейна в сквере Цоя. 

Фото: пресс-служба КГИОП

Теги: доступное жилье, жилмассив, кгиоп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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