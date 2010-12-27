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В Петербурге хотят ввести торговый сбор
Сегодня, 16:42
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Alena_Zinovieva

В Петербурге хотят ввести торговый сбор

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Его размер будет зависеть от деятельности компании, а также площади и места размещения.

Власти Петербурга хотят ввести торговый сбор – фиксированный обязательный платеж для торговых предприятий. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова вице-губернатора города Евгения Елина.

Размер этого платежа будет зависеть от деятельности компании, а также от площади и места размещения объекта.

По словам Елина, основной задачей торговых сборов является не столько пополнить городской бюджет, сколько сделать невыгодной работу в так называемой "серой зоне". В настоящий момент подобные платежи существуют в Москве и других городах России.

Ранее мы писали, что город теряет около 36 миллиардов рублей из-за "серых" зарплат.

Фото: pixabay.com

Теги: евгений елин, торговый сбор, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 17:33

Ну конечно, не для бюджета, а чтобы весь малый бизнес окончательно загнулся! 

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