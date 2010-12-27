В Петербурге хотят ввести торговый сбор

Власти Петербурга хотят ввести торговый сбор – фиксированный обязательный платеж для торговых предприятий. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова вице-губернатора города Евгения Елина.
Размер этого платежа будет зависеть от деятельности компании, а также от площади и места размещения объекта.
По словам Елина, основной задачей торговых сборов является не столько пополнить городской бюджет, сколько сделать невыгодной работу в так называемой "серой зоне". В настоящий момент подобные платежи существуют в Москве и других городах России.
Ранее мы писали, что город теряет около 36 миллиардов рублей из-за "серых" зарплат.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 )
Ну конечно, не для бюджета, а чтобы весь малый бизнес окончательно загнулся!