В Петербурге хотят ввести торговый сбор

Его размер будет зависеть от деятельности компании, а также площади и места размещения.

Власти Петербурга хотят ввести торговый сбор – фиксированный обязательный платеж для торговых предприятий. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова вице-губернатора города Евгения Елина.

Размер этого платежа будет зависеть от деятельности компании, а также от площади и места размещения объекта.

По словам Елина, основной задачей торговых сборов является не столько пополнить городской бюджет, сколько сделать невыгодной работу в так называемой "серой зоне". В настоящий момент подобные платежи существуют в Москве и других городах России.

Ранее мы писали, что город теряет около 36 миллиардов рублей из-за "серых" зарплат.

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