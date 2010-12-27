В Петербурге может появиться "социальная карта" для студентов‍

Документ поддержали на заседании комитета по законодательству.

В Петербурге может появиться социальная карта студента. С соответствующей инициативой депутаты обратятся к врио губернатора Александру Беглову.

Документ поддержали на заседании комитета по законодательству. По словам инициатора создания документа Дениса Четырбока, за образец взяли социальную карту студента в Москве. В столице она используется как удостоверение личности, как способ оплаты и как средство получения льгот.

Если проект получит продолжение, студенты Петербурга смогут получать льготы в музеях и общественном транспорте, скидки в организациях-партнерах и даже записываться к врачу. По замыслу авторов законопроекта, социальную карту получит любой петербургский студент-очник.

Ранее сообщалось, что студенты жалуются на то, что они голодают из-за мизерной стипендии.

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