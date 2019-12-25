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В Петербурге могут появиться контейнеры для раздельного сбора мусора. Законопроект приняли в первом чтении
Сегодня, 13:17
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nastya960

В Петербурге могут появиться контейнеры для раздельного сбора мусора. Законопроект приняли в первом чтении

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За законопроект проголосовал 31 депутат, шестеро оказались против.

Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, который закрепляет за контейнерами для раздельного сбора мусора статус объекта благоустройства. Именно это понятие позволит ставить контейнеры для раздельного сбора вблизи домов горожан, которые об этом попросят.

В среду, 18 марта, за законопроект проголосовал 31 депутат, шестеро оказались против и трое воздержались. Если законопроект примут, в список к объектам благоустройства добавят контейнеры для раздельного сбора мусора.

Один из инициаторов Денис Четырбок отметил, что в рейтинге российских городов с наиболее доступным раздельным сбором мусора Петербург не вошёл даже в первую сотню. В это же время Москва стала лидером рейтинга. В городе на Неве возможность собираться мусор раздельно имеют только 7% горожан.

Сосновый Бор первый в регионе может перейти на раздельный сбор мусора.

Фото: pixabay 

Теги: мусор, раздельный сбор мусора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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