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В Петербурге могут появиться два государственных приюта для бездомных животных
Сегодня, 21:59
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smirenny

В Петербурге могут появиться два государственных приюта для бездомных животных

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Губернатор отметил, что Петербург является единственным регионом России, где приняла Декларация обращения с животными.

В понедельник, 25 января, прошло рабочее совещание Смольного, в ходе которого губернатор Александр Беглов поручил чиновникам проработать вопрос о создании двух государственных приютов для бездомных животных.

Градоначальник уточнил, что Петербург – единственный регион России, где принята Декларация обращения с животными. У горожан живут миллион кошек и 250 тысяч собак. В подвалах и во дворах обитают порядка пяти тысяч безнадзорных животных. Чиновник уверен, что бросать бездомных животных нельзя, кроме того необходимость ответственного обращения с животными закреплена в Конституции, а также в федеральном законе. 

Смольный принял два постановления, которые привели городское законодательство в соответствие с федеральным. Один документ определяет порядок регулирования численности бездомных животных, а второй содержит описание мер государственного надзора за содержанием. 

На данный момент в Петербурге действуют 16 негосударственных приютов. Отмечается, что в рамках конкурса они получают средства на оплату услуг ЖКХ из бюджета города.

Ранее мы писали, что в "Ночлежке" попросили помочь со сбором жетонов и проездных.

Фото: Pixabay

Теги: приют для бездомных животных, приют для животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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