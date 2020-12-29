В Петербурге могут появиться два государственных приюта для бездомных животных

Губернатор отметил, что Петербург является единственным регионом России, где приняла Декларация обращения с животными.

В понедельник, 25 января, прошло рабочее совещание Смольного, в ходе которого губернатор Александр Беглов поручил чиновникам проработать вопрос о создании двух государственных приютов для бездомных животных.

Градоначальник уточнил, что Петербург – единственный регион России, где принята Декларация обращения с животными. У горожан живут миллион кошек и 250 тысяч собак. В подвалах и во дворах обитают порядка пяти тысяч безнадзорных животных. Чиновник уверен, что бросать бездомных животных нельзя, кроме того необходимость ответственного обращения с животными закреплена в Конституции, а также в федеральном законе.

Смольный принял два постановления, которые привели городское законодательство в соответствие с федеральным. Один документ определяет порядок регулирования численности бездомных животных, а второй содержит описание мер государственного надзора за содержанием.

На данный момент в Петербурге действуют 16 негосударственных приютов. Отмечается, что в рамках конкурса они получают средства на оплату услуг ЖКХ из бюджета города.

Ранее мы писали, что в "Ночлежке" попросили помочь со сбором жетонов и проездных.

Фото: Pixabay