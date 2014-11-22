В Петербурге могут поднять оплату за техосмотр в два раза

Тарифы на техосмотр в Северной столице не меняли с 2012 года.

С 1 января 2023 года в Петербурге тарифы за технический осмотр автомобилей повысятся в два раза. Это следует из проекта постановления городского правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы.

Проверить легковушку водители смогут за 1543 рубля. В этом году техосмотр такой машины выходил в 880 рублей. Осмотр мототранспортных средств поднимется с 294 до 515 рублей.

Техосмотр автобусов троллейбусов подорожает до 2,7 и 3,4 тыс. рублей соответственно. В этом году услуга стоила 1,5-1,9 тыс. рублей.

Добавим, что тарифы на техосмотр в Петербурге не меняли с 2012 года.

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Фото: Pxhere