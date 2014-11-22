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В Петербурге могут поднять оплату за техосмотр в два раза
Сегодня, 10:01
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В Петербурге могут поднять оплату за техосмотр в два раза

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Тарифы на техосмотр в Северной столице не меняли с 2012 года.

С 1 января 2023 года в Петербурге тарифы за  технический осмотр автомобилей повысятся в два раза. Это следует из проекта постановления городского правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы.

Проверить легковушку водители смогут за 1543 рубля. В этом году техосмотр такой машины выходил в 880 рублей. Осмотр мототранспортных средств поднимется с  294 до 515 рублей.

Техосмотр автобусов троллейбусов подорожает до 2,7 и  3,4 тыс. рублей соответственно. В этом году услуга стоила 1,5-1,9 тыс. рублей.

Добавим, что тарифы на техосмотр в Петербурге не меняли с 2012 года.

Ранее на Piter.tv: Комтранс Петербурга попросил ввести платную парковку на узких улицах.

Фото: Pxhere

Теги: автовладельцы, машины, оплата за техосмотр, тарифы на технический осмотр, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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