В Петербурге могут открыть генконсульство Австрии

В Петербурге надеются, что австрийская сторона даст свое согласие.

В Петербурге хотят открыть генеральное консульство Австрии. На данный момент власти Северной столице ожидают соглашения с австрийской стороны, передал "Интерфакс".

Представитель МИД в Петербурге Владимир Запевалов выразил надежду на то, что в 2020 году дипломатическая колония станет больше. Также он отметил, что работа по открытию консульства — долгий процесс. Если в Австрии одобрят инициативу, то необходимо будет найти помещение для консульства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Евро-2020 в Петербург приедут 50 тыс. финнов.

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