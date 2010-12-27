Cреднее профессиональное образование в Петербурге подстроится под мировые стандарты

Этому посвятят целый региональный проект.

С текущего года в Северной столице приступят к реализации регионального проекта "Молодые профессионалы", пишет пресс-служба Смольного. Главная цель проекта – модернизировать среднее профессиональное образование по международным стандартам "Ворлдскиллс".

Специально для проекта будет создано 50 мастерских с современным оборудованием и пять центров опережающей профподготовки. Кроме того, обучающие программы по самым востребованным профессиям внедрят на уровне мировых стандартов. Список этих специальностей можно найти на официальном сайте Смольного.

Ранее "ВКонтакте" запустила акцию #спасибозаменя накануне Дня учителя.

Фото: Piter.tv