Cреднее профессиональное образование в Петербурге подстроится под мировые стандарты

С текущего года в Северной столице приступят к реализации регионального проекта "Молодые профессионалы", пишет пресс-служба Смольного. Главная цель проекта – модернизировать среднее профессиональное образование по международным стандартам "Ворлдскиллс".
Специально для проекта будет создано 50 мастерских с современным оборудованием и пять центров опережающей профподготовки. Кроме того, обучающие программы по самым востребованным профессиям внедрят на уровне мировых стандартов. Список этих специальностей можно найти на официальном сайте Смольного.
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Фото: Piter.tv
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