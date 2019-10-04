Сотрудники популярной соцсети устроили для коллег сюрприз — встречу с их любимыми преподавателями.

В пятницу, 4 октября, "ВКонтакте" накануне Дня учителя запустила акцию #спасибозаменя. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Акция начлась с видео, которые сняли авторы флешмоба. Сотрудники популярной соцсети устроили для коллег сюрприз — встречу с их любимыми преподавателями.

Учитель — это ведь необязательно преподаватель из школы или вуза. Это наставник в широком смысле слова: человек, который научил чему-то важному, вовремя дал совет, стал ориентиром. Многим из нас посчастливилось встретить таких людей — благодаря им мы работаем в команде профессионалов и знаем, что можем многое. Акция, которую мы запустили, — возможность выразить свою благодарность и вдохновить других людей сказать тёплые слова рассказывает директор соцсети Иван Козлов

Профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 5 октября. Праздник справляют сотрудники всех образовательных учреждений. Напомним, что преддверии Международного дня учителя власти Петербурга наградили педагогов наградили за гуманизацию школ города.

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Видео:VK Education/вк