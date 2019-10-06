В Петербурге многодетные семьи могут оформить два парковочных разрешения на семью

Теперь многодетные семьи, где четыре и более детей, вместо одного парковочного разрешения на один автомобиль смогут оформить два разрешения.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова были внесены изменения в порядок оформления парковочных разрешений, дающих право на льготную парковку автомобилей в зоне платной парковки. Подробности сообщил Комитет по транспорту.

Теперь многодетные семьи, где четыре и более детей, вместо одного парковочного разрешения на один автомобиль смогут оформить два разрешения. Также появилась возможность оформить парковочное разрешение многодетной семьи на автомобиль, зарегистрированный на ребенка

Напомним, парковочное разрешение многодетной семьи оформляется бесплатно и действует три года. На сегодняшний день в городе на Неве оформлено более 20 тысяч таких разрешений.

Недавно многодетные семьи Петербурга получили микроавтобусы.

Фото: Комитет по транспорту