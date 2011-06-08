Многодетные семьи Петербурга получили микроавтобусы

На данный момент количество таких семей достигло более 53 тыс.

В Смольном прошла церемония вручения многодетным семьям микроавтобусов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга сегодня, 6 сентября.

В ходе мероприятия губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что число таких семей с каждым годом растет. На данный момент их количество достигло более 53 тыс., воспитываются порядка 172 тыс. детей.

Отметим, что микроавтобусы выдают с 2009-го. За эти годы их обладателями стали 395 семей. В мае 2023-го средства передвижения получили 84 семьи, а в сентябре – 15.

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