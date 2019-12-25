В Петербурге мигранты напали на мужчину у алкомаркета

Потерпевший доставлен в больницу с ножевыми ранениями.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 мая в полицию поступил звонок с известием о том, что у д. 5 по ул. Валерия Гаврилина (магазин "Красное и Белое") неизвестные с ножом напали на человека.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что между четырьмя мужчинами произошла драка с гражданином республики Беларусь, который был доставлен в больницу с ножевыми ранениями.

Потерпевший запомнил приметы преступников: все они азиатской внешности, на вид 30-35 лет. Один из нападавших был в зелёной куртке, на лице от лба до кончина носа шрам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что на улице Маяковского грабители отобрали у прохожего чемодан.

Фото: Piter.tv