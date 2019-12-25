Четверо мужчин похитили, связали и пытали мигранта в Сестрорецке

Потерпевшему удалось развязаться, выпрыгнуть в окно и сбежать.

В четверг, 9 апреля, полиции Сестрорецка стало известно о похищении гражданина Узбекистана, которого связали и пытали четверо мужчин. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что около часа ночи возле дома №9 на 2-й линии в Сестрорецке к нему подошли двое малознакомых и двое незнакомых людей и насильно посадили в автомобиль Volkswagen Polo белого цвета. Там мигранта избили и отобрали у него мобильный телефон.

После этого мужчину привезли в одну из квартир дома №13 на улице Летчика Пилютова. Там ему связали руки и ноги, заткнули рот тряпкой и стали требовать 3,5 тысячи долларов. Все это сопровождалось ударами ножом в ноги.

После того, как мужчину отвели в ванную, ему удалось развязаться, выпрыгнуть в окно и сбежать. Он сумел добраться до пожарно-спасательной части № 20 на Петергофском шоссе, где ему вызвали помощь.

Потерпевшего увезли в больницу с резаными ранами обеих бедер и гемотораксом. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Его передали в Следственный комитет.

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Фото: Piter.TV