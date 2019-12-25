В Петербурге мигранта обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

В Петербурге иностранца обвинили в изнасиловании школьницы. Инцидент произошел около четырех лет назад в квартире одного из домов в поселке Металлострой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома.
Жертвой извращенца стала 13-летняя девочка. Стражи порядка завели уголовное дело. Подозреваемым стал 26-летний уроженец Таджикистана.
Мужчине заочно предъявили обвинение. Насильника объявили в международный розыск.
В сентябре 2023 года подозреваемого задержали в Оренбургской области. Он пытался покинуть РФ. Фигуранта доставили в Петербург.
Злоумышленнику предъявили обвинение. Его заключили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее на Piter.tv: подозреваемый в подрыве военкомата на Крупской задержан.
Фото: Piter.tv
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