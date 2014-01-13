Подозреваемый в подрыве военкомата на Крупской задержан

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, а также о террористическом акте.

В Северной столице задержан мужчина, устроивший подрыв военкомата в Невском районе Петербурга в начале сентября. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что подозреваемый собрал компоненты взрывного устройства на рабочем месте. Сама попытка поджога произошла на Крупской улице и попала на видео. В ходе происшествия никто не пострадал, на месте нашли фрагменты взрывного устройства. После взрыва мужчина попытался "лечь на дно", но его смогли вычислить.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, а также о террористическом акте. Задержанному до 28 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что угрожавший топором таксисту курьер задержан в Петербурге.

Фото: Telegram / Оперативные сводки