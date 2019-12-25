В Петербурге мигрант отобрал у безработной женщины айфон

Сумма ущерба составила 25 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 июня в полицию обратилась безработная женщина 1987 года рождения. Она заявила, что 19 июня около 20:00 у д. 62 по дороге в Каменку неизвестный напал на неё. Мужчина избил женщину, отобрал мобильный телефон "Айфон 8" и банковскую карту, после чего с места происшествия скрылся.

Сумма ущерба составила 25 000 рублей. Потерпевшая запомнила приметы преступника: это мужчина азиатской внешности на вид около 30 лет, одет был в футболку тёмного цвета с надписью. Полиция разыскивает злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на улице Уточкина бомж напал на жителя Самары.

Фото: Pixabay