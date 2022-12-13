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В Петербурге малообеспеченных семей подключат к газу за счет бюджета
Сегодня, 20:56
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В Петербурге малообеспеченных семей подключат к газу за счет бюджета

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Депутат предложил дома тех, чьи доходы меньше 1,15 прожиточного минимума, подключить газ за счет средств бюджета города. 

В Петербурге, чтобы подключить дом к газу, нужно в среднем заплатить 349 тыс. рублей. Об этом пишет "Петербургский дневник". 

По словам депутата Александра Ржаненкова, сам проект стоит 37 тысяч рублей, а установка оборудования в районе 200 тысяч рублей. Депутат предложил дома тех, чьи доходы меньше 1,15 прожиточного минимума, подключить газ за счет средств бюджета города. 

Деньги в казне в размере 37,3 миллиона рублей уже есть. По его подсчетам, в этом году это позволит обеспечить голубым топливом 100 адресов. Депутаты законопроект поддержали.

Ранее в Ленобласти запущена программа субсидирования перевода автомобилей на газ. Стоимость кубометра метана в среднем по России составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина.

Фото: Piter.tv
 

Теги: газ, подключение, семьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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