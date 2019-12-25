Власти Петербурга предоставят льготные микрозаймы малому бизнесу в сфере туризма

Прием заявок начнется 11 января и продлится по 28 февраля.

В Северной столице малому бизнесу в сфере туризма предоставят льготные микрозаймы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Известно, что средства направят на выплату зарплат сотрудникам и уплату обязательных отчислений по налогам и взносам с фонда заработной платы. Размеры займов составят от 50 до 5 млн рублей. Процентная ставка по договору будет 0% годовых, но на период от 1 – 12 месяцев. Если же заемщик рассматривает вариант на выплат 13 – 24 месяца и 25 – 36 месяцев, то ставка повысится до 3% годовых.

Прием заявок стартует 11 января и продлится по 28 февраля.

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Фото: Piter.tv