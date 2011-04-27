В Петербурге маленький ребенок провел ночь на улице

О мальчике уже сообщили в полицию.

В Петербурге жители, которые утром шли на работу, на детской площадке нашли одинокого маленького мальчика. До приезда скорой на Русановскую улицу родители так и на пришли, рассказали в ИА "АЖУР".

Заявка в скорую поступила около семи часов утра 5 сентября. Медики осмотрели замерзшего малыша, который провёл ночь на детской площадке. На вид ему около четырех лет. Судя по всему, на улице он провел целую ночь.

О мальчике уже сообщили в полицию.

Ранее двухлетнюю девочку одну оставил на детской площадке пьяный сожитель матери.

Фото: Piter.tv (архив)