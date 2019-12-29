В Петербурге лжемедики продали двум пенсионеркам БАД на 200 тыс. рублей

Полиция ищет мошенников.

В Петербурге лжемедики продали двум пенсионерам БАД на более чем 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Выборгского районе 26 февраля обратилась 83-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней в квартиру на проспекте Энгельса пришел неизвестный и представился сотрудником медцентра. Он продал женщине БАД за 116 тысяч рублей.

Похожий случай произошел в Приморском районе. Там 82-летняя женщина купила БАД на сто тысяч рублей.

Полиция ищет мошенников.

Ранее петербургская пенсионерка отдала продавцу БАД 185 тысяч рублей.

Фото: pixabay