Петербургская пенсионерка отдала продавцу БАД 185 тысяч рублей

В полицию Петербурга 18 февраля обратился мужчина, который рассказал о том, что его бабушка стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, 83-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником клиники им. Алмазова. Он заявил, что в скором времени женщине привезут таблетки от сердца. В скором времени, действительно, приехал курьер и привез четыре упаковки БАД.
За препараты пенсионерка отдала 185 тысяч рублей. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Петербуржца задержали за заказ психотропов от сонливости.
Фото: pixabay
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