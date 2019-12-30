Петербургская пенсионерка отдала продавцу БАД 185 тысяч рублей

Неизвестный представился сотрудником клиники им. Алмазова.

В полицию Петербурга 18 февраля обратился мужчина, который рассказал о том, что его бабушка стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 83-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником клиники им. Алмазова. Он заявил, что в скором времени женщине привезут таблетки от сердца. В скором времени, действительно, приехал курьер и привез четыре упаковки БАД.

За препараты пенсионерка отдала 185 тысяч рублей. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржца задержали за заказ психотропов от сонливости.

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