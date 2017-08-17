В Петербурге ликвидируют макаронную фабрику, кормившую фронтовиков в годы войны

Фабрика по производству макарон основана в Северной столице в 1914 году.

В Петербурге ликвидируют макаронную фабрику, основанную еще в 1914 году и кормившую фронтовиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В годы пятилеток фабрика выдавала 22 тонны макарон в сутки и снабжала ими весь Ленинград и соседние города: Псков, Новгород, Вологду. С декабря 1941 года до июня 1943 года в дни блокады производство макарон было заморожено. Однако в 1943 году предприятие возобновило работу и снабжало едой весь фронт.

Причины ликвидации фабрики в документе не указаны. Известно, что инициатором выступил индивидуальный предприниматель Александр Мальцев. В последние годы компания приносила только прибыль. Так, в 2016 году, она заработала 14,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что мясокомбинат на Софийской продают за 250 млн рублей.

Фото: pixabay.com