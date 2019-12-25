В Петербурге ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

Правоохранителями был задержан организатор-закладчик интернет-магазина.

В Петербурге ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотических средств. В операции участвовали сотрудники ОКОН УМВД России по Фрунзенскому району при одействии ОБ ППСП УМВД России по Фрунзенскому району

По информации Piter.tv, правоохранителями был задержан организатор-закладчик интернет-магазина. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 11 полимерных пакетиков, четыре свертка из изоляционной ленты, упаковочный материал, сотовый телефон и банковскую карту. В одном из свертков обнаружили наркотическое вещество. Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.tv