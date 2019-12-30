Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что в Петербурге сеть ресторанов оштрафовали за антисанитарию. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Речь идет о сети общественного питания "Хардин" на улице Одоевского, 27. Специалисты выяснили, что в заведении отсутствовали необходимые условия для обработки сырьевой продукции. Кроме того, в ресторане проводили некачественную уборку, на предметах была ржавчина, а повара нарушали технологию изготовления блюд.

Владельцы ресторана признали свою вину. В итоге суд назначил им штраф в размере 20 тысяч рублей.

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