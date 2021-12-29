В Петербурге ковидом за сутки заразились 16 тыс. человек

Город лидирует в статистике по суточной заболеваемости ковидом в стране.

В пятницу, 18 февраля, стало известно, что город лидирует в статистике по суточной заболеваемости ковидом в стране. Так, за последние сутки выявили 16 595 случаев заражения. Об этом сообщили в оперштабе.

В больницы Петербурга госпитализировали 698 петербуржцев, скончались 74 пациента, еще 27 271 человек выписали. В Ленобласти положительный тест на вирус получили 1 994 человека. Выздоровели 603 пациента, семь человек не смогли побороть ковид.

Второе место в статистике по суточной заболеваемости в России занимает Москва - 9 705 человек. Из столичных больниц выписали 42 439 пациентов, скончались 85 человек.

За минувшие сутки в России выявлено 180 622 случая заражения коронавирусом. Умерло 790 человек, выписаны по выздоровлении 185 082 человека. В больницы за сутки попали 18 090 человек.

Ранее мы писали, что во время внеплановых каникул в школах Ленобласти провели масштабную обработка от коронавируса.

Фото: Piter.tv