В Петербурге "коварные" рельсы стали причиной нескольких ДТП

Автомобилисты разделились на два лагеря. Одни винят рельсы, а другие неопытных водителей.

Автомобилисты Петербурга пожаловались на трамвайные рельсы в Петроградском районе города. Как сообщают пользователи социальных сетей, в результате торможения на рельсах в данном участке было зафиксировано уже несколько схожих ДТП.

Речь идет о трамвайных путях, расположенных на Каменноостровском проспекте. На кадрах видеозаписи видно, что в результате торможения автомобили разворачивает перпендикулярно проезжей полосе.

Часть петербуржцев заявила, что аварийную ситуацию создают сами водители, так как на рельсах машина находится как на льду. Водители Петербурга советуют держать рельсы между колес во избежание дорожных происшествий. Также жители района отметили, что причиной нескольких ДТП на одном месте мог послужить контррельс, ширина которого составляет 15 см.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на набережной Фонтанки появится еще одна велодорожка.

Видео: YouTube / RoadIncident.ru