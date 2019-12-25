На проспекте Обуховской обороны два автомобиля не смогли разъехаться

Они остановились на трамвайных путях и преградили путь общественному транспорту.

В пятницу вечером, 18 июня, в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.

Иномарки не смогли поделить дорогу на проспекте Обуховской обороны. От удара машины разлетелись в разные стороны и оказались на трамвайных путях, преградив путь общественному транспорту.

По словам свидетелей, в ДТП никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке 15-й линии и Малого проспекта В.О. каршеринг сбил мужчину на электросамокате. В результате столкновения мужчину отбросило на несколько метров, а после он упал на асфальт.

Фото: Михаил Соболев / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте