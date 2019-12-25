В Петербурге скорректируют порядок оказания помощи онкобольным

В соответствии с поправками совершеннолетние пациенты с онкологическими заболеваниями смогут лечиться в учреждениях детского профиля.

В Петербурге у совершеннолетних пациентов с онкологией появится возможность продолжить лечение в детских медучреждениях, куда они обращались, будучи детьми. Парламент в первом чтении одобрил поправки в городской закон о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

В соответствии с поправками совершеннолетние пациенты с онкологическими заболеваниями смогут лечиться в учреждениях детского профиля. Речь идет о пациентах в возрасте до 21 года, которые начали лечение в несовершеннолетнем возрасте.

Ранее стало известно, что в Петербурге проведут клинические испытания лекарства для лечения рака груди. Препарат представляет собой противоопухолевое лекарственное средство, использовать его можно как в режиме монотерапии, так и комбинации с другими методами лечения.

Фото: Piter.tv