В Петербурге коронавирус выявили у 217 жителей

Вылечить болезнь смогли 167 горожан.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус нашли у 217 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 19 июня.

Вылечить болезнь смогли 167 горожан. В больницу попали 46 зараженных, у которых инфекция протекает в тяжелой форме. Ушли из жизни 11 заболевших петербуржцев.

Всего с начала пандемии В Северной столице заболели 1 млн 533 тыс. 979 человек. При этом 1 млн 497 тыс. 542 горожанина полностью победили болезнь, а еще 34 тыс. — скончались.

Ранее на Piter.tv: ковид никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше.

Фото: Piter.tv