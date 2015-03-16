В Петербурге концерн "Алмаз-Антей" продал последний свободный актив

Стоимость имущественного комплекса достигала 300 млн рублей

У последнего свободного актива объекта Северо–Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод" появился новый собственник.

Стоимость имущественного комплекса достигала 300 млн рублей. Он расположен на Бобруйской улице, 7. Площадь здания почти 12 тыс. квадратных метров. Теперь оно находится под контролем инвестиционной компании "Теллус–Групп".

Напомним, что объект выставили на продажу еще в сентябре прошлого года. Вместе со строениями идет земельный участок в 12,3 тыс. квадратных метров. В помещениях есть водопровод, подъемные механизмы и канализация.

Будущим арендаторам предложат вместительную парковку и удобные подъезды к территории. Отмечается, что в помещениях разрешено делать перепланировку.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге сдают квартиру, где кухня находится под унитазом, за 9 тыс. рублей. В ванной комнате туалет расположен на отдельном постаменте, однако стиральной машины в квартире нет.

Фото: Теллус–Групп