В Петербурге камера в тестовом режиме начала фиксировать автомобили, не уступившие дорогу пешеходам

Количество таких камер в городе может быть увеличено.

В Петербурге установлен первый стационарный комплекс фотовидеофиксации (ФВФ) контроля пропуска пешеходов, пока это только пилотный проект. Комплекс установлен на проспекте Культуры, д. 22, к. 1 и фиксирует автомобили, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. За месяц работы комплекса зафиксировано 65 нарушений ПДД, сообщили в Комитете по информатизации и связи.

При условии эффективной работы указанного комплекса и стабилизации аварийности на данном участке дороги с нерегулируемым пешеходным переходом будет рассмотрен вопрос об увеличении количества аналогичных комплексов в разных районах Петербурга.

Недавно на улице Коллонтай водитель сбил на пешеходном переходе школьника на самокате.

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