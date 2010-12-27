Роспотребнадзор: клещи покусали более тысячи петербуржцев

Специалисты выявили 34 случая клещевого энцефалиста и 145 случаев клещевого иксодового боррелиоза.

В Петербурге от укусов клещей пострадали более тысячи человек. С начала сезона за помощью к врачам обратились 1052 пациента. В лабораториях проверили более 13 тысяч кровососов. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу.

Петербургскими врачами было выявлено 34 случая клещевого энцефалиста и 145 случаев клещевого иксодового боррелиоза. Самыми опасными районами, по мнению специалистов, оказались Пушкинский, Курортный и Приморский. В поликлиниках против клещевого энцефалита привили 33 733 человека.

Ранее врач-инфекционист рассказал, что делать после укуса клеща.

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