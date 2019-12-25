В Петербурге кассир ударила ножом водителя трамвая

Ссора возникла во время застолья.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 июля в полицию поступило известие о ножевом ранении в одной из квартир д. 22 по ул. Омской. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что на кухне коммунальной квартиры произошёл конфликт между женщиной 1986 года, кассиром продуктового магазина, и водителем трамвая.

Известно, что ссора началась после совместного распития алкогольных напитков. Хозяйка квартиры во время словесного конфликта ударила ножом гостя. Потерпевший был в тяжелом состоянии госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что житель Ленобласти получил смертельный удар ножом от сожительницы.

Фото: Pixabay