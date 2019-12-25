Житель Ленобласти получил смертельный удар ножом от сожительницы

Ссора между мужчиной и женщиной возникла во время распития спиртных напитков.

В полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о пьяной ссоре между двумя сожителями, которая закончилась убийством одного из них. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Трагедия разыгралась в квартире дома на улице Городок Ижора в деревне Вайялово. Во время распития спиртных напитков между сожителями вспыхнула ссора, которая переросла в поножовщину. Женщина схватила нож и ударила им своего оппонента в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемую в совершении преступления задержали.

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Фото: pixabay.com