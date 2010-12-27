В Петербурге карманники добрались до детский садов

Подозрительный мужчина зашел в помещение и попытался украсть кошелек с деньгами и банковскими картами.

Днем 21 марта правоохранительные органы приехали по вызову в детский сад Калининского района. Поводом для тревоги стал неизвестный мужчина, который зашел в учреждение и похитил из женской сумочки кошелек.

В пресс-службе УВО рассказали, что инцидент произошел в саду на Гражданском проспекте. Отряду патрулирования поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации. Когда оперативники прибыли на место происшествия, им удалось задержать 42-летнего мужчину, который похитил личные вещи девушки.

Как выяснилось, подозрительный мужчина был замечен работницами дошкольного учреждения. Странность заключалась в том, что в руках он нес женский кошелек. Патрульные задержали грабителя и доставили его в отдел полиции. У петербуржца изъяли украденное. По факту случившегося ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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