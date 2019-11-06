Караоке-бар "ФаСоль" на Московском проспекте оштрафовали за санитарные нарушения

Нарушения нашли в зале и на кухне.

Московский районный суд Петербурга постановил оштрафовать на 200 тысяч рублей ООО "Фараон", заведующий караоке-баром "ФаСоль". Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, заведение, расположенное на Московском проспекте, допустило санитарные нарушения.

При осмотре бара в минувшем декабре было установлено, что в зале не соблюдается социальная дистанция, стулья и столы расставлены близко друг к другу, не обеззараживается воздух в виду отсутствия оборудования, не ведется документация об организации "входного фильтра" и измерения температуры у работников. Кроме того, официанты и бармены не носили маски и перчатки, некоторых из сотрудников не представили медицинскую книжку и не прошли обязательные обследования. Также в баре не нашли дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и выяснили, что контактные поверхности не обрабатывались в баре совсем. Антисептики для посетителей тоже отсутствовали.

Проверяющие нашли еще пару нарушений на кухне касательно мытья посуды, хранения пищи, грязи на полу у барной стойки, сбора отходов.

Ранее мы писали, что семеро подозреваемых в бою с перестрелкой в кафе Шлиссельбурга отправились под стражу.

Фото: pixabay