В караоке-баре на Московском проспекте у мужчины украли обручальное кольцо и сумку

Перед этим мужчину избили.

Накануне ранним утром в полицию Московского района обратился мужчина, который рассказал об избиении и ограблении в караоке-баре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У мужчины забрали фирменную сумку и кошелек, в котором были 500 долларов, а также обручальное кольцо, два дорогостоящих телефона и два билета в театр.

Полиция проводит проверку.

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