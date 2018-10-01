  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В караоке-баре на Московском проспекте у мужчины украли обручальное кольцо и сумку
Сегодня, 10:23
99
nastya960

В караоке-баре на Московском проспекте у мужчины украли обручальное кольцо и сумку

0 0

Перед этим мужчину избили.

Накануне ранним утром в полицию Московского района обратился мужчина, который рассказал об избиении и ограблении в караоке-баре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

У мужчины забрали фирменную сумку и кошелек, в котором были 500 долларов, а также обручальное кольцо, два дорогостоящих телефона и два билета в театр.

Полиция проводит проверку.

Видео из Китая: дикий 143-киллограмовый кабан ворвался в караоке и распугал посетителей.

Фото: pixabay 

Теги: караоке, обручальное кольцо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии