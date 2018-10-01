В караоке-баре на Московском проспекте у мужчины украли обручальное кольцо и сумку

Накануне ранним утром в полицию Московского района обратился мужчина, который рассказал об избиении и ограблении в караоке-баре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
У мужчины забрали фирменную сумку и кошелек, в котором были 500 долларов, а также обручальное кольцо, два дорогостоящих телефона и два билета в театр.
Полиция проводит проверку.
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Фото: pixabay
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