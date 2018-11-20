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"Рюмка водки на столе" стала хитом караоке на Новый год

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Вторую строчку популярных песен в караоке заняла композиция My Generation группы Limp Bizkit.

В новогодние праздники россияне в караоке чаще всего пели песню Григория Лепса "Рюмка водки на столе". Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МГТС.

Вторую строчку популярных песен в караоке заняла композиция My Generation группы Limp Bizkit, на третьем месте - "Розовое вино" Элджея и Feduk. Далее по списку идут "Вальс-бостон" Александра Розенбаума и "320 ударов" Николая Баскова.

Самой сложной для исполнения была песня певицы Ханны "Омар Хайям". До конца ее пели только в одном случае из 12.

Видео: Григорий Лепс - Официальный Канал/ Youtube 

 

 

Теги: григорий лепс, караоке, рюмка водки на столе
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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