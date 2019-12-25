В Петербурге как участника протеста задержали сотрудника "Ростелекома", ехавшего на вызов

Мужчина должен был демонтировать оборудование клиентам в Соляном переулке.

В Петербурге во время несогласованной акции 31 января задержали сотрудника "Ростелекома", который ехал на вызов в Соляной переулок. Об этом пишет "Фонтанка".

В воскресенье, в 14:00, сотрудник "Ростелекома" оказался на Сенной площади между двумя заявками. Отработав одну на набережной реки Фонтанки, он направлялся в Соляной переулок, чтобы демонтировать оборудование клиентам. Попав в столпотворение, мужчина не успел среагировать, когда люди бросились врассыпную, и оказался прямо перед полицией.

Не слушая никаких объяснений, стражи порядка задержали мужчину. Сначала его привезли в 51-й отдел полиции, затем отправили в 33-й, где оставили ночевать в комнате с одной койкой на троих, без пищи.

На следующий день, 1 февраля, Московский районный суд признал мужчину виновным по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" и назначил ему наказание в виде административного ареста на сутки. Однако в спецприемник его не увезли, поскольку срок пребывания в 33-м отделении полиции перекрыл назначенное судом время.

Ранее мы писали, что на митинге в Петербурге задержали переодевшегося в полицейского подростка.

Фото: Piter.TV