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В Петербурге подготовят 26 пляжей к лету
Сегодня, 20:29
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smirenny

В Петербурге подготовят 26 пляжей к лету

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Специалисты будут контролировать безопасность на пляже и рекреационной зоне.

Этим летом в Петербурге откроют 26 пляжей, сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовят территории, сообщила пресс-служба ведомства. 

Там, где нет спасательных станций, установят сезонные спасательные посты. Перед сезоном дно водоемов возле пляжей обследуют водолазы, а все опасные места будут оборудованы информационными стендами. Также под особым контролем будет находиться поведение гидроциклистов, их появление вблизи границ пляжей будут пресекать.

Губернатор поручил сотрудникам МЧС и администрациям районов подготовить пляжи к купальному сезону. 

Ранее мы писали, что у Медного озера в Ленобласти появится этнопарк на 156 га.

Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Теги: пляжи спб, подготовка к лету
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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хорошилова амелия
Сегодня 22:56

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