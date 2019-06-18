В Петербурге подготовят 26 пляжей к лету

Специалисты будут контролировать безопасность на пляже и рекреационной зоне.

Этим летом в Петербурге откроют 26 пляжей, сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовят территории, сообщила пресс-служба ведомства.

Там, где нет спасательных станций, установят сезонные спасательные посты. Перед сезоном дно водоемов возле пляжей обследуют водолазы, а все опасные места будут оборудованы информационными стендами. Также под особым контролем будет находиться поведение гидроциклистов, их появление вблизи границ пляжей будут пресекать.

Губернатор поручил сотрудникам МЧС и администрациям районов подготовить пляжи к купальному сезону.

Ранее мы писали, что у Медного озера в Ленобласти появится этнопарк на 156 га.

Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности